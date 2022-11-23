Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Тимкин объяснил, почему подрался с нападающим «Магнитки» Фисенко

Форвард «Салавата» Тимкин объяснил, почему подрался с нападающим «Магнитки» Фисенко
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Уфимцы потерпели поражение со счётом 1:2. Кроме того, форвард прокомментировал драку в середине первого периода с нападающим магнитогорцев Михаилом Фисенко. После серии взаимных ударов Тимкин смог уложить соперника на лёд и одержать победу.

«Напряжённый матч, все бились и хотели победить. В команде не было отстранённых, все отдавались.

Почему произошла драка с Михаилом Фисенко? Эмоции. Надо было завести команду. Мы пропустили гол, поэтому надо было добавить эмоций. Хочу отдать должное Мише. Он не стал отказываться. Получилось вызвать у команды эмоции? Думаю, что да. Мы забили гол, но его не засчитали. Как говорит наш тренер: большой глаз увидел. Перед матчем думал ли, что может произойти драка с Фисенко? Нет. Настраивался на игру, а не на драку. Просто в игре так получилось.

Приехали в Магнитогорск, при этом было много болельщиков «Салавата»? Я не первый год играю на «Металлург-Арене». До этого были матчи с Уфой. Очень много болельщиков приезжают из Башкирии, это придаёт эмоции. Спасибо, что не оставляют команду в трудный момент.

Есть ли объяснение, почему у «Салавата» не клеится с реализацией? Соглашусь, что одна шайба — это мало. Хотелось бы больше. Где-то упустили нить голов. Мы умеем забивать, у нас хорошие игроки. Мы продолжим работать, и у нас всё получится», — приводит слова Тимкина официальный сайт «Салавата».

Новость по теме
Форвард «Салавата» Тимкин в яркой драке уложил на лёд нападающего «Магнитки» Фисенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022