Форвард «Салавата» Тимкин объяснил, почему подрался с нападающим «Магнитки» Фисенко

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Уфимцы потерпели поражение со счётом 1:2. Кроме того, форвард прокомментировал драку в середине первого периода с нападающим магнитогорцев Михаилом Фисенко. После серии взаимных ударов Тимкин смог уложить соперника на лёд и одержать победу.
«Напряжённый матч, все бились и хотели победить. В команде не было отстранённых, все отдавались.
Почему произошла драка с Михаилом Фисенко? Эмоции. Надо было завести команду. Мы пропустили гол, поэтому надо было добавить эмоций. Хочу отдать должное Мише. Он не стал отказываться. Получилось вызвать у команды эмоции? Думаю, что да. Мы забили гол, но его не засчитали. Как говорит наш тренер: большой глаз увидел. Перед матчем думал ли, что может произойти драка с Фисенко? Нет. Настраивался на игру, а не на драку. Просто в игре так получилось.
Приехали в Магнитогорск, при этом было много болельщиков «Салавата»? Я не первый год играю на «Металлург-Арене». До этого были матчи с Уфой. Очень много болельщиков приезжают из Башкирии, это придаёт эмоции. Спасибо, что не оставляют команду в трудный момент.
Есть ли объяснение, почему у «Салавата» не клеится с реализацией? Соглашусь, что одна шайба — это мало. Хотелось бы больше. Где-то упустили нить голов. Мы умеем забивать, у нас хорошие игроки. Мы продолжим работать, и у нас всё получится», — приводит слова Тимкина официальный сайт «Салавата».
- 23 ноября 2022
-
22:45
-
22:35
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:27
-
21:08
-
20:40
-
20:26
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:01
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
17:57
-
17:32
-
16:28
-
15:57
-
15:45
-
15:28
-
14:56
-
14:32