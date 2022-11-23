Форвард «Металлурга» Фисенко ответил на вопрос, была ли предыстория у драки с Тимкиным

Нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Магнитогорцы одержали победу со счётом 2:1. Сам Фисенко в середине первого периода встречи поучаствовал в драке с форвардом уфимцев Евгением Тимкиным. После яркой драки представитель юлаевской команды оказался сильнее, повалив магнитогорца на лёд.

«Этот матч мы начали не очень. Первый период, конечно, нам не удался. Здорово, что смогли перестроиться со второго периода и довели игру до победы — забрали два очка.



Есть предыстория драки с Евгением Тимкиным? Нет, ничего не было. Просто на месте договорились, и получилась драка. Никто из нас заранее её не планировал. Это был просто выплеск эмоций.



Несмотря на гол в первом периоде, его нельзя было занести в актив: всего четыре броска в створ? Каждая игра складывается по-разному. Ты всегда выходишь против мотивированного соперника. Поэтому нельзя предсказать, как будет складываться игра. Первый период получился именно таким. Отмечу великолепную игру Эдди Паскуале не только по первому периоду, но и по всему матчу.



Сегодняшняя обстановка на трибунах – традиционно много болельщиков Уфы, как игралось хозяевам? Да нормально. Мы чувствовали поддержку наших болельщиков. Спасибо тем, кто приходит и поддерживает нас. Огромная им благодарность за это», — приводит слова Фисенко официальный сайт «Металлурга».