Дацюк обратился к Малкину по случаю 1000-го матча Евгения в НХЛ

Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк выступил с обращением к российскому форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину. 36-летний хоккеист провёл 1000-ю встречу в заокеанской карьере.

«Евгений, поздравляю с 1000-м матчем! Играй усердно и с радостью, достигай новых юбилеев!» — приводит слова Дацюка официальная страница «Питтсбурга» в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 20 на 21 ноября в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3. Эта встреча стала для Евгения Малкина 1000-й в НХЛ. Россиянин в юбилейном матче отметился голом.