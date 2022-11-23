Дацюк обратился к Малкину по случаю 1000-го матча Евгения в НХЛ
Поделиться
Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк выступил с обращением к российскому форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину. 36-летний хоккеист провёл 1000-ю встречу в заокеанской карьере.
«Евгений, поздравляю с 1000-м матчем! Играй усердно и с радостью, достигай новых юбилеев!» — приводит слова Дацюка официальная страница «Питтсбурга» в «Твиттере».
Напомним, в ночь с 20 на 21 ноября в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3. Эта встреча стала для Евгения Малкина 1000-й в НХЛ. Россиянин в юбилейном матче отметился голом.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
00:08
- 23 ноября 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:15
-
23:04
-
22:45
-
22:35
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:27
-
21:08
-
20:40
-
20:26
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:01
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
17:57
-
17:32
Партнерский контент