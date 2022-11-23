Президент ФХР рассказал, сколько клубы КХЛ тратят на иностранных хоккеистов

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, сколько клубы Континентальной хоккейной лиги тратят на иностранных игроков.
«В последние годы эта сумма, по самым скромным оценкам, составляла как минимум 3 млрд рублей в год. В сезоне-2022/2023, наверное, чуть меньше, потому что многие европейские легионеры покинули нашу страну. Тем не менее существует финансовый перекос в пользу иностранцев.
В КХЛ есть потолок зарплат — 900 млн рублей на одну команду. Если мы захотим вернуть в Россию [Александра] Овечкина, то многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на легионеров не ограничены. Это приводит к диспропорциям. Знаю случаи, когда отдельные команды выделяли на зарплаты иностранцев более 300 млн рублей. То есть пять человек съедали треть всей платёжной ведомости», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Отметим, что ранее возникли разговоры о том, что в Континентальной хоккейной лиге могут сократить лимит на легионеров. Поддержку этой идее ФХР высказало Министерство спорта. Сейчас в КХЛ действует лимит на пять легионеров в заявке клуба на матч. Его предлагают сократить до трёх мест в команде.
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