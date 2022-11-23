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Президент ФХР рассказал, сколько клубы КХЛ тратят на иностранных хоккеистов

Президент ФХР рассказал, сколько клубы КХЛ тратят на иностранных хоккеистов
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Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, сколько клубы Континентальной хоккейной лиги тратят на иностранных игроков.

«В последние годы эта сумма, по самым скромным оценкам, составляла как минимум 3 млрд рублей в год. В сезоне-2022/2023, наверное, чуть меньше, потому что многие европейские легионеры покинули нашу страну. Тем не менее существует финансовый перекос в пользу иностранцев.

В КХЛ есть потолок зарплат — 900 млн рублей на одну команду. Если мы захотим вернуть в Россию [Александра] Овечкина, то многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на легионеров не ограничены. Это приводит к диспропорциям. Знаю случаи, когда отдельные команды выделяли на зарплаты иностранцев более 300 млн рублей. То есть пять человек съедали треть всей платёжной ведомости», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Отметим, что ранее возникли разговоры о том, что в Континентальной хоккейной лиге могут сократить лимит на легионеров. Поддержку этой идее ФХР высказало Министерство спорта. Сейчас в КХЛ действует лимит на пять легионеров в заявке клуба на матч. Его предлагают сократить до трёх мест в команде.

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