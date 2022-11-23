«Питтсбург» в честь 1000-го матча Малкина показал видео с забавными моментами с Евгением

«Питтсбург Пингвинз» выпустил видео, посвящённое юбилею российского нападающего команды Евгению Малкину. В ролике, выложенном в честь 1000 матчей 36-летнего форварда в Национальной хоккейной лиге, представлены самые забавные моменты с участием игрока.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в ночь с 20 на 21 ноября в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3. Сам Малкин в юбилейной встрече забросил шайбу в ворота «чёрных ястребов», проведя на льду 14 минут 53 секунды при общем показателе полезности «0».

Отметим, что в ночь с 23 на 24 ноября «Питтсбург» сыграет дома, на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», с «Калгари Флэймз». Для Малкина этот матч станет 1001-м в НХЛ.