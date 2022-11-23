Форвард «Питтсбурга» шуткой отреагировал на сюрприз сына Малкина перед его 1000-м матчем

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Цукер высказался о сюрпризе для Евгения Малкина. Перед 1000-м матчем россиянина в раздевалку зашёл сын Малкина, Никита, и зачитал фамилии игроков, которые должны были сыграть в стартовой пятёрке.

«Он просто убил меня. Единственный человек, у которого получилось произнести моё имя с первого раза (смеётся). Я был впечатлён. Это было потрясающе.

Очень забавно видеть, что такое случилось с Никитой, он такой милый ребёнок. Похож на Джино. Я думаю, что для Малкина это был невероятный момент, когда он наслаждался этим. Как родитель всё, что ты хочешь сделать, — это насладиться этим временем со своими детьми, иметь возможность дорожить этими годами в НХЛ. Так что для него получить такой сюрприз в своей 1000-й встрече было довольно круто», — приводит слова Цукера официальный сайт «Питтсбурга».