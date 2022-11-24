«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с Протаповичем
Поделиться
Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска подписал полноценный контракт с 26-летним нападающим Александром Протаповичем.
«Официально! ХК «Нефтехимик» заключил полноценный контракт до конца текущего сезона с Александром Протаповичем. Форвард до этого находился в нашей команде на пробном контракте и провёл две игры. Мы рады приветствовать Александра в Стае и желаем отличного продолжения сезона», – гласит публикация на официальном сайте «Нефтехимика».
В текущем сезоне Протапович принял участие в двух матчах «Нефтехимика» в КХЛ. Оба раза команда выиграл – у СКА (2:1) и «Адмирала» (1:0). Ранее Александр выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», «Автомобилист», рижское «Динамо» и «Амур».
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
04:40
-
03:07
-
02:51
-
00:08
- 23 ноября 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:15
-
23:04
-
22:45
-
22:35
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:27
-
21:08
-
20:40
-
20:26
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:01
-
18:49
-
18:45
Партнерский контент