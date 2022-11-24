«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с Протаповичем

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска подписал полноценный контракт с 26-летним нападающим Александром Протаповичем.



«Официально! ХК «Нефтехимик» заключил полноценный контракт до конца текущего сезона с Александром Протаповичем. Форвард до этого находился в нашей команде на пробном контракте и провёл две игры. Мы рады приветствовать Александра в Стае и желаем отличного продолжения сезона», – гласит публикация на официальном сайте «Нефтехимика».



В текущем сезоне Протапович принял участие в двух матчах «Нефтехимика» в КХЛ. Оба раза команда выиграл – у СКА (2:1) и «Адмирала» (1:0). Ранее Александр выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», «Автомобилист», рижское «Динамо» и «Амур».