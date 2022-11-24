«Сент-Луис» крупно проиграл «Баффало», у Бучневича один гол

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
За победителей в этой игре забивали Джефф Скиннер (дважды), Виктор Олофссон и Джек Куинн (дубль). У гостей отличились Брейден Шенн с передачи россиянина Ивана Барабшёва и российский нападающий Павел Бучневич.
Российский защитник хозяев Илья Любушкин очков не набрал. Таким же результатом у гостей среди россиян отметился Никита Александров. А вот Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко заработали коэффициент полезности «-1».
В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.
За победителей отличились Дилан Ларкин, Филип Гронек и Майкл Расмуссен.
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