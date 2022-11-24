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«Сент-Луис» крупно проиграл «Баффало», у Бучневича один гол

«Сент-Луис» крупно проиграл «Баффало», у Бучневича один гол
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

За победителей в этой игре забивали Джефф Скиннер (дважды), Виктор Олофссон и Джек Куинн (дубль). У гостей отличились Брейден Шенн с передачи россиянина Ивана Барабшёва и российский нападающий Павел Бучневич.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин очков не набрал. Таким же результатом у гостей среди россиян отметился Никита Александров. А вот Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко заработали коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Скиннер (Так) – 00:18 (5x5)   1:1 Бучневич (Кайру, Томас) – 20:53 (5x4)   2:1 Козенс (Хиностроза, Петерка) – 22:53 (5x5)   3:1 Олофссон (Пауэр, Миттельштадт) – 25:57 (5x4)   4:1 Скиннер (Так) – 33:01 (5x4)   5:1 Куинн – 52:44 (5x5)   6:1 Куинн – 58:43 (5x5)   6:2 Шенн (Аччари, Барбашёв) – 58:56 (5x5)

В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.

За победителей отличились Дилан Ларкин, Филип Гронек и Майкл Расмуссен.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ларкин (Перрон) – 24:09 (5x5)   2:0 Гронек (Берггрен) – 34:16 (5x4)   3:0 Расмуссен (Эрни, Гронек) – 59:38 (en)
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