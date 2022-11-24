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Гол Александра Овечкина в овертайме принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

Гол Александра Овечкина в овертайме принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

За победителей в этой игре забивали Маркус Юханссон и Сонни Милано. У двух российских форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной голевой передаче. За гостей отличились Морган Фрост и Патрик Браун. У российского нападающего Ивана Проворова одна голевая передача. В овертайме победную шайбу забросил Овечкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фрост (Санхайм, Фараби) – 05:27 (5x5)   1:1 Юханссон (Овечкин, Оши) – 11:05 (5x4)   1:2 Браун (Проворов, Делорье) – 34:33 (5x5)   2:2 Милано (Кузнецов, Оши) – 57:02 (5x5)   3:2 Овечкин (Строум, Густафссон) – 61:04 (3x3)

В параллельном матче в Санрайзе «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

За победителей отличились Сэм Райнхарт, Антон Лунделль, Александр Барков, Мэттью Ткачук и Аарон Экблад. За гостей забивали Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 01:49 (5x4)   1:1 Макэвой (Дебраск) – 17:14 (5x3)   2:1 Лунделль (Казинс, Райнхарт) – 24:41 (5x5)   3:1 Барков (Монтур, Экблад) – 35:31 (5x4)   4:1 Ткачук (Барков, Экблад) – 39:46 (5x4)   4:2 Пастрняк (Маршан, Крейчи) – 46:20 (5x3)   5:2 Экблад – 57:50 (en)
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