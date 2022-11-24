Гол Александра Овечкина в овертайме принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.



За победителей в этой игре забивали Маркус Юханссон и Сонни Милано. У двух российских форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной голевой передаче. За гостей отличились Морган Фрост и Патрик Браун. У российского нападающего Ивана Проворова одна голевая передача. В овертайме победную шайбу забросил Овечкин.

В параллельном матче в Санрайзе «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.



За победителей отличились Сэм Райнхарт, Антон Лунделль, Александр Барков, Мэттью Ткачук и Аарон Экблад. За гостей забивали Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.