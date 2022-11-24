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Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в сезоне благодаря ошибке Ярослава Галака

Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в сезоне благодаря ошибке Ярослава Галака
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В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт на табло в пользу хозяев – 3:1.

На 21-й минуте матча российский защитник хозяев Дмитрий Куликов забросил вторую для себя шайбу в сезоне. Россиянину помогла ошибка вратаря из Словакии Ярослава Галака. Ассистировали Куликову Адам Хенрик и Кэм Фаулер.

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Также за хозяев на 10-й минуте забил Мэйсон Мактавиш и на 26-й минуте отличился Трой Терри. У гостей же единственную шайбу на девятой минуте забросил Баркли Гудроу.

Таким образом, у Куликова в текущем сезона на счету 20 матчей, два гола и четыре результативные передачи.

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