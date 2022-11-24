«А почему бы и нет?» Евгений Малкин рассказал, как исполнил победный буллит

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился подробностями исполнения решающего буллита в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором его команда принимала «Калгари Флэймз».



Напомним, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов. Решающий буллит забросил именно Малкин.



«Я думал, что, может быть, притворюсь и брошу с неудобной руки. Потому что он большой вратарь, который ждёт прямого броска по воротам. Мой бросок с неудобной не идеален, у меня большой загиб клюшки. Но я говорю себе: а почему бы и нет?» — цитирует Малкина журналист Мишель Кречиолло в своём «твиттере».

Отметим, что матч с «Флэймз» стал для Евгения Малкина 1001-м в регулярных чемпионатах НХЛ.