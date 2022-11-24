Сорокин добился второго результата по сейвам в матче «на ноль» в истории «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.



Ворота команды хозяев защищал россиянин Илья Сорокин, совершивший 49 сейвов. Также на счету Сорокина шат-аут.



Сорокин добился второго результата по количеству сейвов в матче «на ноль» в истории «островитян». Большее количество сейвов удавалось сделать только Гленну Хили в 1990-м году. Тогда он совершил 51 сейв и не пропустил ни одной шайбы.



«Айлендерс» смогли отправить в ворота гостей три безответные шайбы, что позволило им отпраздновать уверенную победу. Дубль за «островитян» оформил Жан-Габриэль Пажо, ещё одну шайбу забросил Себастьян Ахо.