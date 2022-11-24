Голкипер «Каролины» Кочетков совершил сумасшедший сейв клюшкой в матче с «Аризоной»

В Роли прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Аризоной Койотс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.
В конце второго периода сумасшедший сейв совершил российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Голкипер упал на лёд и клюшкой преградил путь шайбе в ворота после броска форварда гостей Трэвиса Бойда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, вчера Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной» на четыре года и $ 8 млн. В нынешнем сезоне Кочетков принял участие в пяти встречах НХЛ при 90,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,22. «Каролина» задрафтовала россиянина в 2019 году под общим 36-м номером.
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