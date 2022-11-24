Гол Барабанова и хет-трик Майера не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в сверхрезультативном матче одержала команда хозяев со счётом 8:5.

Дублем в составе хозяев отметился Джейден Шварц. По три очка на свой счёт записали Мэтти Бенирс и Андре Бураковски. За гостей хет-триком отметился нападающий Тимо Майер. Российский форвард «акул» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой. Два очка на свой счёт записал капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр.

«Сан-Хосе» проиграл третий матч за последние четыре встречи и 26 ноября примет на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». «Сиэтл» продлил победную серию до трёх матчей и 26 ноября встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс».