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Гол Барабанова и хет-трик Майера не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Гол Барабанова и хет-трик Майера не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в сверхрезультативном матче одержала команда хозяев со счётом 8:5.

Дублем в составе хозяев отметился Джейден Шварц. По три очка на свой счёт записали Мэтти Бенирс и Андре Бураковски. За гостей хет-триком отметился нападающий Тимо Майер. Российский форвард «акул» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой. Два очка на свой счёт записал капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
8 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Чичек, Ньето) – 04:11 (5x5)   1:1 Бураковски (Данн, Макканн) – 09:44 (5x3)   1:2 Майер (Карлссон, Кутюр) – 18:53 (5x4)   2:2 Данн (Бенирс) – 25:52 (5x5)   3:2 Донато (Спронг, Гики) – 27:02 (5x5)   4:2 Олексяк (Шульц, Бураковски) – 30:11 (5x5)   4:3 Майер (Гертл) – 33:39 (5x5)   4:4 Барабанов (Беннинг, Власик) – 41:00 (5x5)   5:4 Бьёркстранд (Гурд, Танев) – 42:48 (5x5)   6:4 Шварц (Бураковски, Бенирс) – 43:47 (5x5)   6:5 Майер (Лабанк, Гертл) – 48:58 (5x5)   7:5 Бенирс (Макканн, Суси) – 55:16 (5x5)   8:5 Шварц – 59:25 (en)

«Сан-Хосе» проиграл третий матч за последние четыре встречи и 26 ноября примет на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». «Сиэтл» продлил победную серию до трёх матчей и 26 ноября встретится на выезде с «Вегас Голден Найтс».

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