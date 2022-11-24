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Овечкин ответил на вопрос, как в России отмечают День благодарения

Овечкин ответил на вопрос, как в России отмечают День благодарения
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, как в России отмечают День благодарения.

«В России такого дня нет, но мы в Америке, поэтому надо уважать это и запастись едой», — приводит слова Овечкина журналист Иан Оланд.

День благодарения — североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября — в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. В этом году День благодарения состоится 24 ноября.

В прошедшем матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ) Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и отличился результативной передачей. После встречи с «Флайерз» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска.

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