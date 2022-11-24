Главный тренер «Калгари» — о победном буллите Малкина: это лучшая часть нашей игры

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер порадовался за российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который забил победный буллит в матче с «огоньками» (2:1 Б). Перед матчем прошла торжественная церемония в честь 1000-го матча Малкина в НХЛ.
«Победный буллит Малкина – это лучшая часть нашей игры. Справедливость в игре восторжествовала. Это был его вечер, и он стал тем парнем, который в конечном счёте выиграл матч для них. Рад за него», — цитирует Саттера пресс-служба «Питтсбурга».
Напомним, Малкин провёл свой 1001-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе «Питтсбурга» россиянин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. «Пингвинз» одержали четвёртую победу подряд и после 20 матчей занимают девятое место в таблице Восточной конференции.
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