Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди россиян
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив все 49 бросков по воротам. Этот сухой матч стал для россиянина 12-м в карьере НХЛ. Таким образом, Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди российских вратарей. Первая восьмёрка выглядит так:
- Евгений Набоков (59 сухих матчей).
- Николай Хабибулин (46).
- Сергей Бобровский (37).
- Семён Варламов (36).
- Илья Брызгалов (34).
- Андрей Василевский (28).
- Илья Сорокин (12).
- Антон Худобин (11).
В текущем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 15 матчах, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 93,4%. Голкипер был признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ.
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