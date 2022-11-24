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Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди россиян

Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди россиян
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив все 49 бросков по воротам. Этот сухой матч стал для россиянина 12-м в карьере НХЛ. Таким образом, Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди российских вратарей. Первая восьмёрка выглядит так:

  1. Евгений Набоков (59 сухих матчей).
  2. Николай Хабибулин (46).
  3. Сергей Бобровский (37).
  4. Семён Варламов (36).
  5. Илья Брызгалов (34).
  6. Андрей Василевский (28).
  7. Илья Сорокин (12).
  8. Антон Худобин (11).

В текущем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 15 матчах, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 93,4%. Голкипер был признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ.

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