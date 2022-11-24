Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди россиян

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив все 49 бросков по воротам. Этот сухой матч стал для россиянина 12-м в карьере НХЛ. Таким образом, Сорокин вышел на чистое седьмое место по матчам «на ноль» среди российских вратарей. Первая восьмёрка выглядит так:

Евгений Набоков (59 сухих матчей). Николай Хабибулин (46). Сергей Бобровский (37). Семён Варламов (36). Илья Брызгалов (34). Андрей Василевский (28). Илья Сорокин (12). Антон Худобин (11).

В текущем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 15 матчах, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 93,4%. Голкипер был признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ.