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Лишь два хоккеиста в истории НХЛ забивали в овертаймах большему числу франшиз, чем Овечкин

Лишь два хоккеиста в истории НХЛ забивали в овертаймах большему числу франшиз, чем Овечкин
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Форвард «Кэпс» забил гол в овертайме.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, «лётчики» стали 14-й франшизой, ворота которой Овечкин смог поразить в овертайме, включая как регулярные чемпионаты, так и плей-офф. Только два хоккеиста в истории НХЛ смогли отличиться в овертаймах матчей с большим количеством франшиз. Это Яромир Ягр, на счету которого 15 клубов, и Брэд Маршан (16). Отметим, что нападающий «Бостон Брюинз» ещё играет в НХЛ.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

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