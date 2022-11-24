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Болельщики «Колорадо» бросили в Элиаса Петтерссона упаковку мармелада

Болельщики «Колорадо» бросили в Элиаса Петтерссона упаковку мармелада
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

За минуту с небольшим до конца матча при счёте 4:3 в пользу гостей хоккеист «Колорадо» Арттури Лехконен получил две штрафные минуты, чем сильно снизил вероятность хозяев сравнять счёт. Один из болельщиков «лавин», раздосадованный таким развитием событий, бросил упаковку с мармеладом в нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. Конфеты рассыпались по льду, и судьям и персоналу потребовалось время, чтобы собрать их.

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Фото: кадр трансляции

«Колорадо» прервал серию из трёх побед подряд и 25 ноября встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз».

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