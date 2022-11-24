«Наконец-то, понимаете?» Овечкин со смехом высказался о голевом пасе Строума в овертайме

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» высказался о голевой передаче Дилана Строума. С этого паса капитан «столичных» забросил победную шайбу в ворота «лётчиков» в овертайме.



«Очевидно, это была отличная передача. Мне просто нужно было попасть в ворота. Наконец-то, понимаете (смеётся)?» — приводит слова Овечкина The Athletic.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.