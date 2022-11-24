Судьи отменили шайбу Бучневича в матче с «Баффало» из-за спорного офсайда у Тарасенко
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В середине третьего периода при счёте 4:1 в пользу хозяев российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич забросил шайбу, которую после видеопросмотра отменили главные судьи матча. Оказалось, что другой российский форвард, Владимир Тарасенко, не по правилам зашёл в зону соперника. Арбитры посчитали, что Владимир потерял контроль над шайбой и сначала пересёк синюю линию, а затем уже полноценно завладел шайбой.
Фото: кадр трансляции
Бучневич в прошедшем матче отметился заброшенной шайбой в самом начале второго периода.
Новость по теме«Сент-Луис» крупно проиграл «Баффало», у Бучневича один гол
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