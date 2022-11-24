С двухметрового игрока «Филадельфии» слетел шлем после силового приёма Овечкина

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В середине матча российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл жёсткий силовой приём против габаритного хоккеиста «Филадельфии» Кевина Хейза. Габариты хоккеиста «Филадельфии» составляют 196 см и 98 кг. От удара «лётчик» потерял шлем. По итогам эпизода штрафных санкций от судей не последовало.

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После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска. Эта шайба стала 10-й для россиянина в текущем сезоне НХЛ.