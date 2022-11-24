Панарин уступил только трём действующим игрокам НХЛ по скорости достижения 400 передач

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

В этой встрече результативной передачей на гол Брэйдена Шнайдера отметился российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Этот ассист стал для 31-летнего нападающего 400-м в 529 играх в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Среди действующих игроков быстрее Панарина отметки в 400 передач достигли только нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (426 матчей), форварды «Питтсбурга» Сидни Кросби (448) и Евгений Малкин (527).

«Нью-Йорк Рейнджерс» после 21 сыгранного матча набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.