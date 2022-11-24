Никитин: случалось, что после матча я не заходил в раздевалку, для ребят это сигнал

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал об общении со своими подопечными в раздевалке.
«Что говорю хоккеистам в начале сезона? Естественно, мы с коллегами готовимся к сезону, и всё зависит от того, как мы провели прошлый. Какая команда в этом сезоне – новая или ребята, которые знают требования. В этом сезоне мы сделали акцент на анализ прошлого сезона – вынести то, что получилось или не получилось скорректировать. Расставили акценты требований, пожеланий, на что будем обращать внимание. Но это не носит какой-то митинговый характер – это достаточно доверительная беседа с ребятами.
Готовлюсь ли к общению с игроками в раздевалке или импровизирую? Если это запланированная речь, то, естественно, я готовлюсь очень тщательно. 60 игр, тренировок, каждый день приходится что-то говорить, и у ребят некая броня начинает расти, которую постоянно нужно пробивать. Но иногда бывает интуитивно, ситуационно нужно что-то сказать. Хотя я не сторонник впопыхах что-то делать, иногда это происходит, потому что я тоже человек и могу где-то среагировать на что-то. Но это не носит системный характер.
Были ли моменты, когда не знал, что сказать в раздевалке? Случалось, когда я вообще не заходил в раздевалку. Для ребят понятно, что это определённый сигнал. Бывают моменты, что ты просто думаешь, а нужно ли это сейчас говорить? Готовы ли ребята сейчас воспринять то, что ты имеешь в виду? Тот ли контингент в плане возраста, потому что поколение другое сейчас? Свои мысли приходится перестраивать под нынешнее поколение и разными способами доносить до них», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
Ярославский клуб после 33 матчей набрал 44 очка и занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции. Следующий матч «Локомотив» проведёт сегодня, 24 ноября, в гостях со СКА.
- 24 ноября 2022
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