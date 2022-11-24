Кожевников сказал, кто из российских вратарей, по его мнению, будет бороться за «Везину»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого он видит в воротах на Кубке мира по хоккею в 2025 году и кто из российских голкиперов, по его мнению, будет бороться за «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона НХЛ).

«Новости о проведении Кубка мира с участием сборной России — это нормальная вещь. Было бы удивительно, если бы провели без сильнейших игроков Кубок мира. Первенство улиц будет? С одним явным фаворитом сборной Канады? Просто было бы смешно.

Кто мог бы стать первым номером сборной России? Конечно, Василевский. Есть ещё Шестёркин. У нас есть три равносильных вратаря, которые играют на ноль, и ещё четвёртый появляется. С вратарями у нас всё в порядке.

Кто из них будет бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне? Я думаю, что Шестёркин и Сорокин», — сказал Кожевников в интервью «Спорт День за Днём».

Шестёркин в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 матчей и одержал 10 побед с процентом отражённых бросков — 91,7 и коэффициентом надёжности — 2,38.

Сорокин за 15 матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл девять встреч с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности — 2,20.