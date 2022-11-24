На хоккеиста любительской лиги, избившего судью, завели уголовное дело

Уголовное дело о побоях завели на хоккеиста, избившего судью во время матча любительских команд в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 19 ноября 2022 года во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист напал на судью.



Судья удалил игрока «Леопардов» Николая Ризина на 10-й минуте второго периода при счёте 5:3 в пользу НС REVOL ICE. Игрок сперва направился на скамейку штрафников, а затем подъехал к судье, ударил его клюшкой по голове, и, когда рефери упал на лёд, хоккеист ударил его ногой.

Позже Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила Ризина от всех турниров, проводимых под её эгидой.

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