Нападающий «Амура» Лихачёв: Ларионов не объяснил, почему не взял на МЧМ

Нападающий хабаровского «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о непопадании в состав молодёжной сборной России под руководством Игоря Ларионова.

«Почему не приглянулся Игорю Ларионову после турнира в Сочи в 2020 году? Не знаю. Считаю, что хороший турнир провёл в Сочи. Потом вернулся в Канаду, шёл сезон в Квебеке. Был на связи с тренерами сборной, говорили мне, что я в расширенном списке. Я должен был прилететь на сборы в Новогорск, где всё бы и решилось. За день до оглашения состава на МЧМ я провёл хороший матч: забил два гола, отдал передачу. Думал, что всё хорошо. Утром проснулся, а меня в списке нет.

Это одно из главных потрясений в жизни? Конечно… Я всегда был в сборных: в 16, 17, 18 лет. Можно сказать, всё это время шла подготовка именно к молодёжному чемпионату мира. Когда сыграл на ЮЧМ, была задача попасть на МЧМ. Но не сложилось. Уже потом, после объявления состава, когда сборная прилетела в Канаду, мне сказали «если у кого-то будет травма — будь готов, можем вызвать».

Как отреагировал? Противоречиво. С одной стороны, была небольшая надежда. Даже обрадовался. Они были в Эдмонтоне, я в Монреале — лететь пару часов. Но головой понимал, что такое не произойдёт. Даже если кто-то получит травмы, там и без меня есть запасные. От Ларионова никакого объяснения не получил.

Забить «Торпедо» было принципиально? Хотел показать, как я умею играть. Первый гол в КХЛ я забил как раз нижегородцам. Приятно», — сказал Лихачёв в интервью Sport24.

21-летний форвард в текущем сезоне за «Амур» провёл 24 матча, в которых набрал 14 (9+5) очков.