Губерниев: самое главное в Кубке мира — это Канада и Россия, всю жизнь так было и так есть

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал статью канадского издания Toronto Star, в которой сказано, что организаторы Кубка мира не должны приглашать сборную России на турнир.

«Эти канадские журналисты врут, самое главное в Кубке мира — это Канада и Россия. Всю жизнь так было и так есть. Все эти разговоры про то, что неучастие России на Кубке мира не повлияет на зрелищность — враньё.



Послушайте, Саша Овечкин — всё ещё главная звезда НХЛ, Шестёркин — вратарь с «Везиной» в кармане, Сергачёв — умница в обороне, Панарин — звезда Нью-Йорка. О чём может идти речь вообще, когда все эти игроки наши. У нас десятки первоклассных, топовых игроков, которыми наслаждается весь хоккейный мир. Ну какой Кубок мира без российских игроков?



Они могут всё что угодно говорить про другие виды спорта, где они могут без нас участвовать, но в хоккее это просто невозможно. Кубок мира без России — неполноценный турнир. Это обычное враньё, которое распространяют канадские журналисты», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, 11 ноября Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовали заявление относительно переноса Кубка мира по хоккею. В нём было сообщено о переносе турнира на февраль 2025 года.