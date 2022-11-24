«По телевизору будем за ними смотреть?» Ласьков — о сокращении лимита на легионеров в КХЛ

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх в 2023 году.
«Плохих иностранцев сейчас в лиге особо нет — посмотрите на результаты. Они все делают погоду в своих клубах, на них ходят и их смотрят. Посмотрите на трибуны, какие баннеры делают болельщики, обращаясь к тому же [Брендану] Лайпсику, [Филиппу] Майе, номера Коди Кёррана дети рисуют на щеках. У них есть чему поучиться, и при нынешней ситуации никто к нам не потащит левых игроков просто так, поэтому зачем огораживаться?
Это частные инвестиции, и это дело каждого — кого приглашать. Можно, конечно, ограничиться такой узкой когортой иностранцев. Но мы приглашаем хоккеистов из американских лиг и будем видеть вживую, как хоккей развивается в других странах. Или по телевизору за ними будем смотреть?
Они [российские игроки] будут понимать, что за их спинами никого нет. Сумеет ли игрок осознать, что ему нужно прибавлять каждый день, ведь сейчас им приходится выгрызать место в составе? Пример есть в виде [Данилы] Юрова: из трёх лет в клубе первый — это сидение на лавке, в прошлом сезоне игра три-пять минут, в этом — полноценные 10-12 минут. Тем более он поиграл уже и как центральный нападающий, и как крайний нападающий, что даёт ему возможность расти», — сказал Ласьков в интервью ТАСС.
Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет сокращён в 2023 году. Сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата.
- 24 ноября 2022
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