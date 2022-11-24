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Новичок «Миннесоты» Райан Ривз самостоятельно запросил обмен из «Рейнджерс»

Новичок «Миннесоты» Райан Ривз самостоятельно запросил обмен из «Рейнджерс»
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Нападающий Райан Ривз самостоятельно запросил обмен из «Рейнджерс», сообщает портал Lohud.

По информации источника, канадец сделал запрос на обмен на этой неделе, когда команда была в Лос-Анджелесе. Ривз пропустил 7 из 8 последних матчей команды по решению главного тренера, оставшись в запасе в этих играх. Главный тренер Жерар Галлан объяснял отсутствие Риза в составе желанием добавить больше скорости команде.

Напомним, вчера стало известно, что Ривз перешёл в «Миннесоту». В текущем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 12 встречах, в которых не отметился результативными действиями при общем показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафного времени.

Контракт Ривза с кэпхитом 1,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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