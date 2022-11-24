Новичок «Миннесоты» Райан Ривз самостоятельно запросил обмен из «Рейнджерс»

Нападающий Райан Ривз самостоятельно запросил обмен из «Рейнджерс», сообщает портал Lohud.

По информации источника, канадец сделал запрос на обмен на этой неделе, когда команда была в Лос-Анджелесе. Ривз пропустил 7 из 8 последних матчей команды по решению главного тренера, оставшись в запасе в этих играх. Главный тренер Жерар Галлан объяснял отсутствие Риза в составе желанием добавить больше скорости команде.

Напомним, вчера стало известно, что Ривз перешёл в «Миннесоту». В текущем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 12 встречах, в которых не отметился результативными действиями при общем показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафного времени.

Контракт Ривза с кэпхитом 1,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/2023.