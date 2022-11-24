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Самсонов получил «пятёрку» от The Athletic за первую часть сезона

Самсонов получил «пятёрку» от The Athletic за первую часть сезона
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Североамериканский портал The Athletic поставил «пятёрку» голкиперу «Торонто» Илье Самсонову за первую часть сезона.

«Если не считать травму, у Самсонова в «кленовых листьях» пока всё идёт хорошо. У него шесть побед и два поражения с процентом отражённых бросков — 92,1 всего за $ 1,8 млн, что даёт некоторую надежду в способность «Торонто» находить сильные стороны голкипера, по крайней мере, на данный момент. И он 10-й во всей лиге по сейвам, отражённым сверх xG. Трудно просить о большем», — говорится в статье.

Самсонов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Торонто» восемь мачтей, в которых одержал шесть побед с коэффициентом надёжности — 2,23.

25-летний голкипер получил травму 5 ноября в победном матче «Торонто» с «Бостон Брюинз» (2:1) и больше на льду не появлялся. Отмечается, что Илья поехал на выезд с «кленовыми листьями». «Мэйпл Лифс» на выезде сыграют с «Питтсбургом» (27 ноября) и «Детройтом» (29 ноября).

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