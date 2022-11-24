Самсонов получил «пятёрку» от The Athletic за первую часть сезона

Североамериканский портал The Athletic поставил «пятёрку» голкиперу «Торонто» Илье Самсонову за первую часть сезона.
«Если не считать травму, у Самсонова в «кленовых листьях» пока всё идёт хорошо. У него шесть побед и два поражения с процентом отражённых бросков — 92,1 всего за $ 1,8 млн, что даёт некоторую надежду в способность «Торонто» находить сильные стороны голкипера, по крайней мере, на данный момент. И он 10-й во всей лиге по сейвам, отражённым сверх xG. Трудно просить о большем», — говорится в статье.
Самсонов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Торонто» восемь мачтей, в которых одержал шесть побед с коэффициентом надёжности — 2,23.
25-летний голкипер получил травму 5 ноября в победном матче «Торонто» с «Бостон Брюинз» (2:1) и больше на льду не появлялся. Отмечается, что Илья поехал на выезд с «кленовыми листьями». «Мэйпл Лифс» на выезде сыграют с «Питтсбургом» (27 ноября) и «Детройтом» (29 ноября).
- 24 ноября 2022
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:25
-
21:16
-
21:07
-
20:13
-
19:50
-
19:32
-
19:00
-
18:26
-
17:50
-
17:35
-
17:13
-
16:54
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:51
-
15:31
-
15:15
-
15:09
-
14:57
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:51
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:12
-
12:55
-
12:43