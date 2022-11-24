Минское «Динамо» прервало серию поражений, победив московских одноклубников

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Победу со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) одержали хозяева.
На восьмой минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Павел Варфоломеев с передач Вадима Мороза и Райана Спунера.
На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял Егор Мартынов с передач Владислава Кодолы и Ивана Игумнова. Через три минуты вывел москвичей вперёд Александр Скоренов с передач Артёма Волкова и Джордана Уила. На 17-й минуте второго периода сделал счёт равным Владимир Алистров с передачи Джозефа Душака. На 19-й минуте вывел хозяев вперёд Роман Горбунов с передач Владимира Алистрова и Джозефа Душака.
В начале третьего периода четвёртую шайбу хозяев забросил Виталий Пинчук с передач Романа Горбунова и Ника Меркли. На 16-й минуте периода сократил отставание до минимума Егор Мартынов с передач Джордана Уила и Павла Кудрявцева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч минское «Динамо» также проведёт с одноклубниками из Москвы 28 ноября в гостях.
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