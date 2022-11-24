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Минское «Динамо» прервало серию поражений, победив московских одноклубников

Минское «Динамо» прервало серию поражений, победив московских одноклубников
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Победу со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Павел Варфоломеев с передач Вадима Мороза и Райана Спунера.

На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял Егор Мартынов с передач Владислава Кодолы и Ивана Игумнова. Через три минуты вывел москвичей вперёд Александр Скоренов с передач Артёма Волкова и Джордана Уила. На 17-й минуте второго периода сделал счёт равным Владимир Алистров с передачи Джозефа Душака. На 19-й минуте вывел хозяев вперёд Роман Горбунов с передач Владимира Алистрова и Джозефа Душака.

В начале третьего периода четвёртую шайбу хозяев забросил Виталий Пинчук с передач Романа Горбунова и Ника Меркли. На 16-й минуте периода сократил отставание до минимума Егор Мартынов с передач Джордана Уила и Павла Кудрявцева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Варфоломеев (Мороз, Спунер) – 07:47 (5x5)   1:1 Мартынов (Кодола, Игумнов) – 23:46 (5x5)   1:2 Скоренов (Волков, Уил) – 26:33 (5x5)   2:2 Алистров (Душак) – 36:27 (5x4)   3:2 Горбунов (Алистров, Душак) – 38:04 (5x4)   4:2 Пинчук (Горбунов, Меркли) – 41:05 (5x4)   4:3 Мартынов (Уил, Кудрявцев) – 55:52 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч минское «Динамо» также проведёт с одноклубниками из Москвы 28 ноября в гостях.

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