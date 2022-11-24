Скончался член Зала хоккейной славы Бёрье Сальминг

Легенда «Торонто Мэйпл Лифс», член Зала хоккейной славы Бёрье Сальминг ушёл из жизни в возрасте 71 года, сообщает официальный «твиттер» клуба из Канады.
В августе 2022 года Бёрье объявил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС).
Он стал первой суперзвездой НХЛ из Швеции в частности и Европы вообще. Сальминг играл за «Торонто» с 1973 по 1989 год. В его активе также один сезон в составе «Детройта» (1989/1990). Всего он набрал 787 (150+637) очков в 1148 матчах НХЛ.
В 1996 году Сальминг стал первым игроком из Швеции, которого выбрали членом Зала хоккейной славы.
13 ноября 2022 года «кленовые листья» провели церемонию в честь Сальминга перед матчем с «Ванкувером» (3:2). На видеокубе был показан специальный ролик в честь многолетнего защитника «Лифс». Сальминг принял участие в символическом вбрасывании перед игрой. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф выпустил на стартовое вбрасывание шведскую пятёрку в его честь.
- 24 ноября 2022
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