Никитин — о стиле: как говорил президент — нравится, не нравится, терпи, моя красавица

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче со СКА (2:1 ОТ) и оценил стиль игры ярославского клуба.

«Хотелось бы мне попробовать что-то другое, кроме оборонительного хоккея? А вы журналист? Пробуйте что-нибудь другое! Или нет? С чего вы решили, что это стиль? Я очень много смотрю НХЛ и ни разу там не слышал, чтобы кому-то из аналитиков, комментаторов и журналистов говорили, что кому-то не нравится, как играет команда. Они разбирают, почему команда выигрывает и проигрывает. В жизни точно так же, как говорил наш президент – нравится, не нравится, терпи, моя красавица.

Мы к своим ребятам зашли и спросили – вы что хотите, выиграть или чтобы игра кому-то понравилась? Ребята ответили, что хотим выиграть. Не знаю, почему они так хотят. Наверное, что-то внутри. Это философский вопрос, о котором можно бесконечно спорить. Поверьте, ни одна творческая команда, если бы не побеждала, никто бы не приходил на трибуны, никто бы не говорил, как они здорово играют. Только результат. Это жизнь, она прагматичная, и хоккей не исключение», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ярославский клуб после победы поднялся на третью строчку в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 46 очков.