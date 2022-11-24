Кудашов отказался говорить о белорусских игроках в Минске

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с одноклубниками из Минска (3:4) и отказался отвечать на вопросы про белорусских игроков в стане москвичей.



«Нечего комментировать. Пять на пять владели преимуществом, но удаление поломало сегодняшнюю игру.



Сразу договоримся, что никаких вопросов про белорусских игроков не задавать.



Первый и второй голы — похожие отскоки, наигрываем ли мы их на тренировках? Нет, просто отскоки были такие», — приводит слова Кудашова YouTube-канал минского «Динамо».

После поражения бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. Следующий матч московское «Динамо» также проведёт с одноклубниками из Минска 28 ноября дома.