Кудашов отказался говорить о белорусских игроках в Минске
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с одноклубниками из Минска (3:4) и отказался отвечать на вопросы про белорусских игроков в стане москвичей.
«Нечего комментировать. Пять на пять владели преимуществом, но удаление поломало сегодняшнюю игру.
Сразу договоримся, что никаких вопросов про белорусских игроков не задавать.
Первый и второй голы — похожие отскоки, наигрываем ли мы их на тренировках? Нет, просто отскоки были такие», — приводит слова Кудашова YouTube-канал минского «Динамо».
После поражения бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. Следующий матч московское «Динамо» также проведёт с одноклубниками из Минска 28 ноября дома.
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