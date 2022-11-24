Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт оценил победу над московскими одноклубниками

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над одноклубниками из МОсквы (4:3).
«Как мы и ожидали, была равная игра, которая решалась одной ошибкой. Мы должны были выложиться во всех компонентах на протяжении всех 60 минут. Вратари, защитники и нападающие провели отличный матч. Как я говорил утром, мы хотели забить на одну шайбу больше. Ключевым моментом стало длинное большинство, в котором мы забросили три шайбы. Снимаю шляпу перед игроками, они провели отличную игру. Сегодня мы порадуемся, а завтра начнём готовиться к следующей игре в Москве против «Динамо», — цитирует Вудкрофта сайт московского «Динамо».
Минчане после победы поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 37 очков.
- 24 ноября 2022
-
23:05
-
22:53
-
22:49
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
22:08
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:25
-
21:16
-
21:07
-
20:13
-
19:50
-
19:32
-
19:00
-
18:26
-
17:50
-
17:35
-
17:13
-
16:54
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:51
-
15:31
-
15:15
-
15:09
-
14:57
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56