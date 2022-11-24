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Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт оценил победу над московскими одноклубниками

Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт оценил победу над московскими одноклубниками
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над одноклубниками из МОсквы (4:3).

«Как мы и ожидали, была равная игра, которая решалась одной ошибкой. Мы должны были выложиться во всех компонентах на протяжении всех 60 минут. Вратари, защитники и нападающие провели отличный матч. Как я говорил утром, мы хотели забить на одну шайбу больше. Ключевым моментом стало длинное большинство, в котором мы забросили три шайбы. Снимаю шляпу перед игроками, они провели отличную игру. Сегодня мы порадуемся, а завтра начнём готовиться к следующей игре в Москве против «Динамо», — цитирует Вудкрофта сайт московского «Динамо».

Минчане после победы поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 37 очков.

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