Фёдоров: рад, что мы с Ларионовым возглавили клубы КХЛ и зашли в эту тяжёлую профессию

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:0) и рассказал о сделанных выводах после поражения от СКА (2:6).

«Рад тому, как среагировали игрока на поражение от СКА. Мы не стали сильно журить ребят после той игры. Жизнь продолжается. Всё складывается из деталей, которые мы ребятам объяснили, и они провели неплохую игру сегодня.

Нечасто встречаемся с таким интересным соперником, как «Торпедо». Хозяева здорово играли с шайбой и владели преимуществом в первом периоде. Попросили своих игроков сыграть от обороны, сдержать напор. Поздравляю команду с победой. Сыграли хорошо и по месту, и по счёту. Третий период показал, что у нас есть жилка, что мы также хорошо играем с шайбой, как и без шайбы. Громко сказано, что мы сегодня играли от обороны. Первые десять минут нам пришлось сыграть строго по своим местам. Бывают моменты в матче, когда мы обязаны уважать напор соперника. Пять минут в конце второго периода не были самыми интенсивными моментами у «Торпедо». Мы не выводили шайбу из зоны, поэтому играли в обороне. Тем не менее хоккеисты сыграли строго на своих местах. Отдали периметр и спокойно контролировали шайбу, не владея ей. А вот в те моменты, когда они выходили «один в ноль» во втором периоде, могли обернуться голами.

Рад, что мы с Игорем Ларионовым возглавили клубы КХЛ и зашли в эту тяжёлую профессию главного тренера. Я учился играть на примере величайшего хоккеиста Игоря Ларионова. Большое ему за это спасибо. Много чувств, но об этом позже», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

Московские армейцы после победы располагаются на втором месте в таблице Западной конференции с 49 очками в активе.