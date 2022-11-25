Коньков: если ты занимаешься собой, то до 40 лет можешь играть в хоккей без ограничений

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, как нужно следить за своим телом, чтобы максимально продлить карьеру хоккеиста.
«Если брать физиологию, то многие достигают пика в 22–27 лет. Другое дело, что ментальность может немного задерживаться. Мои лучшие годы были, наверное, с 27–28 и вплоть до самого конца карьеры, когда и физическая, и ментальная составляющие были едины.
В хоккее очень важно обрести внутреннее спокойствие, не дёргаться, быть уверенным в том, что ты делаешь. Не всем это удаётся с 20 лет. Опять же, все разные. У многих ребят даже в 18 лет получается показывать очень зрелый хоккей. Сейчас вплоть до 35 лет можно поддерживать великолепную физическую форму. Я знаю, что многие хоккеисты за 35 относятся к себе настолько трепетно и находятся в такой форме, в какой они не были даже в 25 лет.
Продолжительность карьеры зависит в большей степени от профессионализма или наследственности, хорошего от природы здоровья? Зависит от подготовки, от того, в каком состоянии ты держишь тело, что ты ешь, как ты тренируешься, какой у тебя режим восстановления. Только от этого. Если ты занимаешься собой, то уже достаточное количество примеров есть, которые показали, что до 40 лет ты можешь на хорошем уровне выступать без каких-либо ограничений. А если ты не готовишься и каждый раз начинаешь предсезонку с нуля, то это будет сказываться. Многие ребята уже прекрасно поняли, что, только следя за своим здоровьем, можно достигать результата. Сейчас сильно поменялся подход к тренировочному процессу», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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