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Йордан расторгнет контракт с «Амуром» и по семейным обстоятельствам вернётся в Чехию

Йордан расторгнет контракт с «Амуром» и по семейным обстоятельствам вернётся в Чехию
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Как стало известно «Чемпионату», чешский защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан расторгнет контракт с клубом и вернётся в Чехию по семейным обстоятельствам.

32-летний защитник в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Йордан записал на свой счёт восемь штрафных минут.

Всего в КХЛ на счету чеха 303 матча, в которых защитник набрал 92 очка — забросил 28 шайб и отдал 64 результативные передачи. Показатель полезности составил «+11». В КХЛ Йордан выступал за казанский «Ак Барс» и «Амур». За хабаровский клуб чешский защитник играет с сезона-2017/2018.

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