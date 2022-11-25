Чешский защитник Йордан объяснил расторжение контракта с хабаровским «Амуром»

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь объяснил решение чешского защитника Михала Йордана покинуть хабаровский клуб.

«Михал Йордан принял решение вернуться в Чехию по семейным обстоятельствам. По состоянию здоровья его супруга не может прилететь в Хабаровск вместе с детьми. В этот непростой момент Михал принял решение присоединиться к семье. В ближайшее время контракт будет расторгнут по инициативе игрока.



Мы сожалеем о сложившейся ситуации, Михал — один из ключевых игроков команды, и его потерю в нынешних условиях компенсировать практически невозможно. Но мы верим в наших ребят и продолжим сражаться за выход в плей-офф», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

32-летний защитник в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Йордан записал на свой счёт восемь штрафных минут.