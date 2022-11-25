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Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о сроках возвращения форвардов Хо-Сэнга и Амирова

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о сроках возвращения форвардов Хо-Сэнга и Амирова
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о сроках возвращения в строй нападающих Родиона Амирова и Джоша Хо-Сэнга.

«Хо-Сэнг делает обследование 1 декабря, и врач принимает решение. Мы надеемся, что в начале декабря он будет в Уфе, а сыграет чуть позже: ему нужно будет немного потренироваться, побегать по уфимскому льду. Мы считаем, что его отсутствие сказалось на команде. Если бы он играл с первого дня, то вопросов к нам было бы меньше.

С Родионом вопрос сложнее. Он проходит тяжёлый период лечения. Потом три недели будет ещё одно лечение. Сроков по его возвращению сказать не могу. Ситуация серьёзная. Он очень хочет вернуться, мы с ним на связи», – сказал Баширов в эфире программы КХЛ ТВ «На связи».

Напомним, канадский форвард получил травму в первом матче сезона уфимцев с питерским СКА (2:3 ОТ). В дебютной игре Хо-Сэнг отдал результативную передачу.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда Амирова. Сейчас нападающий проходит курс лечения.

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