Форвард «Эдмонтона»: мы должны быть в плей-офф, но пора начинать играть стабильно

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс считает, что команде пора прибавлять, если она хочет принять участие в играх на вылет в текущем сезоне НХЛ. «Нефтяники» проиграли семь из последних 10 матчей.

«Мы должны стать лучше. Мы должны быть в плей-офф, но пора начинать играть стабильно. Каждый должен проявить инициативу, чтобы мы сумели найти выход из этой ситуации», – цитирует форварда The Athletic.

«Эдмонтон» в текущем сезоне НХЛ провёл 20 игр, в половине из которых одержал победу. На данный момент канадский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции. Следующий матч «Ойлерз» проведут с «Нью-Йорк Рейнджерс» 26 ноября. Ньюджент-Хопкинс является третьим бомбардиром команды с 21 (9+12) очком в 20 матчах.