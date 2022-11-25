«Адмирал» взял реванш у «Нефтехимика», обыграв нижнекамский клуб на своём льду
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.
Голами в составе «Адмирала» отметились Николай Елисеев, Михал Криштоф, Данил Файзуллин и Глеб Зырянов. За гостей шайбы забрасывали Хантер Шинкарук, Илья Федотов и Андрей Чивилёв. Отметим, что в концовке матча «Нефтехимик» забросил одну шайбу при игре «шесть на пять», но большего нижнекамцам добиться не удалось. Владивостокскому клубу удалось взять реванш за недавнее поражение в Нижнекамске со счётом 0:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зырянов (Файзуллин, Грачёв) – 10:35 (5x5) 1:1 Шинкарук (Леонтьев) – 14:34 (5x5) 2:1 Файзуллин (Грачёв) – 17:46 (5x5) 2:2 Федотов (Лещенко) – 24:49 (5x5) 3:2 Криштоф (Файзуллин, Горшков) – 33:12 (5x4) 4:2 Елисеев (Чебыкин) – 46:49 (5x5) 4:3 Чивилёв (Кашников) – 57:48 (6x5)
«Нефтехимик» прервал победную серию из трёх матчей. Завтра, 26 ноября, команды проведут ответный матч во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 мск.
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