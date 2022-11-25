«Адмирал» взял реванш у «Нефтехимика», обыграв нижнекамский клуб на своём льду

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Голами в составе «Адмирала» отметились Николай Елисеев, Михал Криштоф, Данил Файзуллин и Глеб Зырянов. За гостей шайбы забрасывали Хантер Шинкарук, Илья Федотов и Андрей Чивилёв. Отметим, что в концовке матча «Нефтехимик» забросил одну шайбу при игре «шесть на пять», но большего нижнекамцам добиться не удалось. Владивостокскому клубу удалось взять реванш за недавнее поражение в Нижнекамске со счётом 0:1.

«Нефтехимик» прервал победную серию из трёх матчей. Завтра, 26 ноября, команды проведут ответный матч во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 мск.