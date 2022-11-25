Тамбиев — о победе над «Нефтехимиком»: такую команду только с четырьмя голами и обыграешь

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев похвалил соперника и поздравил болельщиков с победой в матче с «Нефтехимиком» (4:3).
«Довольны тем, что выиграли. Показали содержательную игру в атаке. Эти четыре гола ребята наработали. Большинства было немного, но зато КПД хороший. Соперник мастеровитый. У них много креативных игроков в составе, с таким соперником трудно обороняться, отбирать шайбу. Такую команду только с четырьмя голами и обыграешь, меньше не хватит. Болельщиков с победой, будем готовиться к завтрашней встрече», — цитирует Тамбиева пресс-служба лиги.
Владивостокскому клубу удалось взять реванш за недавнее поражение в Нижнекамске со счётом 0:1. Завтра, 26 ноября, команды проведут ответный матч во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 мск.
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