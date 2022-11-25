Леонтьев — о поражении от «Адмирала»: у некоторых хоккеистов не хватило концентрации

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев посетовал на отсутствие концентрации у некоторых хоккеистов команды в матче с «Адмиралом» (3:4).

«У некоторых хоккеистов не хватило концентрации в отдельных эпизодах матча. Отсюда ошибки, которыми соперник воспользовался. Нужно собранно выходить всей командой, тогда будет положительный результат. Если кто-то один выпадает… Хоккей — командный вид спорта, результат зависит от каждого. Сражались до конца, пытались спасти матч, не хватило чуть-чуть. В некоторых моментах бросали много, но не закрывали видимость вратарю. Силы не экономили, нет такого понятия, как «экономия сил». Каждый матч — как последний бой», — цитирует Леонтьева пресс-служба лиги.

Владивостокскому клубу удалось взять реванш за недавнее поражение в Нижнекамске со счётом 0:1. Завтра, 26 ноября, команды проведут ответный матч во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 мск.