Коваленко о своём сыне: Николай — командный игрок, но на табло отражаются не пасы, а голы

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал, в каком стиле играет его сын, нападающий «Торпедо» Николай Коваленко. Бывший форвард ответил на вопрос, как он относится к возможному вызову сына в сборную России до 25 лет для участия в играх Кубка Первого канала.

«Николай, что меня радует, — абсолютно командный игрок, который индивидуальные достижения отодвигает на второй план. Тренерский штаб ему доверяет, а игровое время надо оправдывать результатом. Николай много работает, в основном выигрывает борьбу, есть спортивная злость. Месяц назад ему исполнилось 23 года, отличный возраст, когда уже имеется какой-то багаж, но всё ещё впереди. Мне кажется, игровой стиль нынешнего «Торпедо» Николаю и другим молодым игрокам отлично подходит, всё в их руках.

В чём сыну нужно прибавить? Если вы спрашиваете моё мнение, то с детства Николай получает радость от игры, причём красивый пас приносит ему особое удовольствие. На мой взгляд, есть эпизоды, когда он пытается сыграть излишне красиво и делает лишнюю передачу. Не нужно забывать, что на табло в хоккее отражаются всё-таки не пасы, а голы, они и приносят команде очки.

Сына могут пригласить в сборную России U25 на Кубок Первого канала? Знаете, в нашей семье сборная России всегда была на первом месте, первая или U25 — непринципиально. Николай играл и в молодёжной сборной, и в национальной, они выигрывали и медали МЧМ, и этап Евротура. Он прекрасно знает, к чему надо стремиться. И что вызов в сборную — показатель работы игрока, пик его карьеры», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

23-летний Коваленко в текущем сезоне провёл 27 матчей за «Торпедо», в которых набрал 23 очка — забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. Показатель полезности составил «+1». Форвард первый сезон выступает за нижегородский клуб. Всего в КХЛ на счету нападающего 218 матчей и 81 (36+45) очко.