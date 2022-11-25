Щитов: «Салават Юлаев» — команда играющая, скоро будет снова показывать свой хоккей

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал шестиматчевую серию поражений уфимского клуба, а также усомнился в том, что команде нужны новые игроки, чтобы успешно выступать в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я уже на протяжении нескольких лет замечаю, что в ноябре у «Салавата Юлаева» бывают такие спады. Однако с начала декабря и до конца сезона он снова играет хорошо. Команда играющая и, думаю, будет снова показывать свой хоккей. Возможно, соперники изучили тактику тренерского штаба «Салавата», когда команда идёт на раскат всей пятёркой. Уфимские хоккеисты делают друг другу передачи перед синей линией противника, может случиться перехват, и игрок противоположной команды убегает в контратаку. Но, думаю, тренеры «Салавата Юлаева» имеют в своем запасе ещё несколько раскатов и выйдут из этого положения. До перерыва у команды очень серьёзные соперники — «Автомобилист», «Металлург», «Трактор», «Барыс», «Авангард», «Сибирь», все конкуренты по Востоку. Мне самому интересно, как «Салават» выйдет из этой ситуации, тем более что времени на отдых сейчас практически нет.

Нужно ли команде усиление? Не думаю, что команде нужны трансферы. Сейчас и усиливаться некем. Да и зачем? Надо играть своими ресурсами, есть фарм-клуб. В «Салавате» собраны хорошие хоккеисты, и новые трансферы ни к чему. Я не сторонник изменений в коллективе, все уже притёрлись друг к другу. Если вводить кого-то в состав, то очень хорошего игрока, а все знают, что рынок пуст», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 33 матча и на текущий момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции. В октябре уфимская команда выиграла девять из 11 матчей, но в ноябре результаты команды резко пошли на спад.