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«Наш лучший игрок». Тренер «Калгари» лестно высказался о российском защитнике Задорове

«Наш лучший игрок». Тренер «Калгари» лестно высказался о российском защитнике Задорове
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер лестно отозвался об игре российского защитника клуба Никиты Задорова.

«Он был нашим лучшим игроком — в плане физической силы и её применения, безусловно, он был нашим лучшим защитником.

Наверное, потому что… у него нет партнёров, да, я могу так сказать. С кем бы он ни играл, он их поддерживал. Это очень хорошо, когда я говорю о Задорове, но это также говорит о том, что есть другие парни, которые должны играть лучше для нас», — приводит слова Саттера The Hockey Writers.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Задоров принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

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