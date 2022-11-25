«Наш лучший игрок». Тренер «Калгари» лестно высказался о российском защитнике Задорове

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер лестно отозвался об игре российского защитника клуба Никиты Задорова.

«Он был нашим лучшим игроком — в плане физической силы и её применения, безусловно, он был нашим лучшим защитником.



Наверное, потому что… у него нет партнёров, да, я могу так сказать. С кем бы он ни играл, он их поддерживал. Это очень хорошо, когда я говорю о Задорове, но это также говорит о том, что есть другие парни, которые должны играть лучше для нас», — приводит слова Саттера The Hockey Writers.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Задоров принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.