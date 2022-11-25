«Наш лучший игрок». Тренер «Калгари» лестно высказался о российском защитнике Задорове
Поделиться
Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер лестно отозвался об игре российского защитника клуба Никиты Задорова.
«Он был нашим лучшим игроком — в плане физической силы и её применения, безусловно, он был нашим лучшим защитником.
Наверное, потому что… у него нет партнёров, да, я могу так сказать. С кем бы он ни играл, он их поддерживал. Это очень хорошо, когда я говорю о Задорове, но это также говорит о том, что есть другие парни, которые должны играть лучше для нас», — приводит слова Саттера The Hockey Writers.
Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Задоров принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
17:45
-
17:21
-
16:58
-
16:28
-
15:40
-
15:20
-
14:53
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:19
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:02
-
10:48
-
10:35
-
10:15
-
10:06
-
09:46
-
09:14
-
08:45
-
08:20
- 24 ноября 2022
-
23:29
-
23:18
-
23:05
-
22:53
-
22:49
-
22:30
-
22:25
-
22:16
Партнерский контент