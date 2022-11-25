Ривз о переходе в «Миннесоту»: ни один генменеджер не выменивал меня ради голов или очков

Нападающий Райан Ривз прокомментировал свой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Миннесоту Уайлд».

«Ни один генеральный менеджер никогда не выменивал меня лишь потому, что им нужны были голы или очки. Я приношу энергию, приношу физическую мощь в игру, развязность. Сейчас я с нетерпением жду возможности принести это в «Миннесоту». Я взволнован. У них были хорошие результаты в прошлом году. Это хорошая команда, просто сейчас она не справляется», — приводит слова 35-летнего Ривза The Athletic.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 12 встречах, в которых не отметился результативными действиями при общем показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафного времени.