Ривз о переходе в «Миннесоту»: ни один генменеджер не выменивал меня ради голов или очков
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Нападающий Райан Ривз прокомментировал свой обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Миннесоту Уайлд».
«Ни один генеральный менеджер никогда не выменивал меня лишь потому, что им нужны были голы или очки. Я приношу энергию, приношу физическую мощь в игру, развязность. Сейчас я с нетерпением жду возможности принести это в «Миннесоту». Я взволнован. У них были хорошие результаты в прошлом году. Это хорошая команда, просто сейчас она не справляется», — приводит слова 35-летнего Ривза The Athletic.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 12 встречах, в которых не отметился результативными действиями при общем показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафного времени.
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