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«Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист»

«Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Аймурзин (Хмелевски, Алалыкин) – 34:15 (5x4)   1:1 Зборовский (Эберт, Да Коста) – 35:41 (5x5)   2:1 Мухамадуллин (Картаев, Тимкин) – 36:08 (5x5)   2:2 Тарасов (Да Коста) – 43:55 (5x5)   3:2 Шмелёв (Науменков, Коледов) – 61:38 (3x3)

На 35-й минуте Данил Аймурзин, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд. Через 86 секунд Сергей Зборовский сравнял счёт. Ещё через 27 секунд Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». На 44-й минуте Даниил Тарасов с передачи Стефана Да Косты вновь смог восстановить равенство в счёте. Победу своей команде в овертайме принёс Сергей Шмелёв. Отметим, что у «Салавата» была серия из шести поражений, а у «Автомобилиста» — из семи побед.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Барысом». «Салават Юлаев» 27 ноября примет «Металлург».

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