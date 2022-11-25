«Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).
На 35-й минуте Данил Аймурзин, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд. Через 86 секунд Сергей Зборовский сравнял счёт. Ещё через 27 секунд Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». На 44-й минуте Даниил Тарасов с передачи Стефана Да Косты вновь смог восстановить равенство в счёте. Победу своей команде в овертайме принёс Сергей Шмелёв. Отметим, что у «Салавата» была серия из шести поражений, а у «Автомобилиста» — из семи побед.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Барысом». «Салават Юлаев» 27 ноября примет «Металлург».
- 25 ноября 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:05
-
19:42
-
19:32
-
19:13
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:45
-
17:21
-
16:58
-
16:28
-
15:40
-
15:20
-
14:53
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:19
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:02
-
10:48
-
10:35
-
10:15
-
10:06
-
09:46
-
09:14
-
08:45