«Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

На 35-й минуте Данил Аймурзин, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд. Через 86 секунд Сергей Зборовский сравнял счёт. Ещё через 27 секунд Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». На 44-й минуте Даниил Тарасов с передачи Стефана Да Косты вновь смог восстановить равенство в счёте. Победу своей команде в овертайме принёс Сергей Шмелёв. Отметим, что у «Салавата» была серия из шести поражений, а у «Автомобилиста» — из семи побед.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Барысом». «Салават Юлаев» 27 ноября примет «Металлург».